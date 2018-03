NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Schaeffler nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen 2017 auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Autozulieferer habe viele Details zum Konzernumbau und der Strategie bis 2020 gegeben, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun sei eine überzeugende Umsetzung nötig, damit Verbesserungen auch eintreten könnten. Doch mit dem Umbau dürften auch die Kosten bis 2019 hoch bleiben und der Markt brauche Zeit, um Vertrauen aufzubauen./ck/zb



Datum der Analyse: 07.03.2018



