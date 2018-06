FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der französische Pharmakonzern befinde sich derzeit im Umbruch und habe insofern wohl erneut mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, schrieb Analyst Tim Race in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Belastung hinzu komme der starke Gegenwind von der Währungsseite. Vom dritten Quartal an könnte die Gewinndynamik wieder zulegen./la/bek



Datum der Analyse: 28.06.2018



