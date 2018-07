NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen und einem Treffen mit dem Management des Baustoff-Herstellers von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Halbjahresbilanz habe sie nun ihre Margenschätzungen angepasst, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Verringerungen in einigen Bereichen hätten sich durch höhere Prognosen in anderen ausgeglichen. Die Expertin passte zudem ihre Schätzung für die Nettoverschuldung an. Alles in allem basiere darauf jetzt das neue Kursziel./ck/he



Datum der Analyse: 30.07.2018



