NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie sei nun mit Blick auf die Zugkraft der Unternehmenssoftware S/4 HANA zuversichtlicher, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt könne die Produktivität im operativen Geschäft weiter steigen, nachdem sie bereits im ersten Quartal eine Phase vierjährigen Rückgangs beendet habe./la/gl



Datum der Analyse: 22.05.2018



