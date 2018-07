MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor den am 19. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das Augenmerk liege zum einen auf Fortschritten bei den Margen und zum anderen auf stabilen Software-Lizenzen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als hilfreich für den Software- und Cloud-Anbieter könnten sich günstigere Wechselkurse ausgewirkt haben./bek/ck



Datum der Analyse: 12.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.