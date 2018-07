NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Vijay Anand und seine Kollegen ermittelten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie neun Aktien mit guten Wachstumschancen in einem eher rauhen Marktumfeld - darunter die von Anand beobachtete Aktie von SAP. Er begründete dies mit der Kundenakzeptanz für die Datenbanktechnologie Hana, Neukundengewinne, Möglichkeiten zum Querverkauf weiterer Lösungen sowie den margenträchtigen Cloud-Lösungen./tih/fba



Datum der Analyse: 05.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.