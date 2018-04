NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC Capital hat SAP vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" belassen, das primär in US-Dollar ausgewiesene Kursziel aber von 115 auf 119 US-Dollar erhöht. Das umgerechnete Kursziel wurde auf 97 Euro beziffert. Das Chance/Risiko-Profil sei bei dem Softwarekonzern wegen möglicherweise besserer Lizenzerlöse und einer operativen Margenausweitung eher nach oben gerichtet, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fortschritte dürften im ersten Quartal durch negative Währungseffekten kaschiert werden, was sich aber im weiteren Jahresverlauf bessern sollte./tih/ck



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.