NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor der Präsentation von Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der Kerngewinn je Aktie des Schweizer Pharmakonzerns dürfte im ersten Halbjahr prozentual zweistellig gewachsen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/fba



Datum der Analyse: 11.07.2018



