NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche nach einer Phase-III-Studie zum Brustkrebsmedikament Tecentriq auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Das von der Studie erfasste Krankheitsbild mache rund 10 bis 15 Prozent aller diagnostizierten Brustkrebserkrankungen aus, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Weil der Krebstypus auf hormonelle Behandlung nicht anspreche, sei Chemotherapie gegenwärtig der Behandlungsstandard. Das gesamte Marktvolumen für diese Indikation belaufe sich auf rund 5 Milliarden US-Dollar./bek/tih



Datum der Analyse: 02.07.2018



