NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen von 4200 auf 4300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktion von Eisenerz und Kupfer sei im ersten Quartal solide gewesen, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ergebnis in anderen Geschäftsbereichen wertete er jedoch als "gemischt". Das höhere Kursziel begründete er mit aktualisierten Schätzungen und den Auswirkungen gesunkener Nettoschulden./tih/he



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.