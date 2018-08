NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 4500 auf 5100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die deutlich verbesserte Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe den substanziellen Ergebnisrückgang (Ebit) im ersten Halbjahr etwas verdeckt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Margenrückgang auf bereinigter Basis beim britischen Konsumgüterkonzern dürfte sich fortsetzen./edh/ag



Datum der Analyse: 06.08.2018



