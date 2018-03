NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für RWE von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die wenig umweltfreundliche und kurzlebige Stromerzeugung hätten bislang auf seiner Investment-Einschätzung für RWE gelastet, nun aber bekomme RWE mit der Zerschlagung des Ökostrom-Versorgers Innogy und der Aufteilung unter Eon und RWE ein nachhaltiges Geschäftsmodell, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb



Datum der Analyse: 23.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.