NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Nach dem guten ersten Quartal hinsichtlich TV-Werbung und Fremantle sei der Medienkonzern zuversichtlich, die selbst gesteckten Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass das Konzernwachstum erst noch anziehen sollte, dürfte angesichts der Vergleichswerte aus dem Vorjahr und der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft nicht überraschen. Kerven sieht Kursschwächen als Kaufchance./ag/gl



Datum der Analyse: 17.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.