LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat Rhön-Klinikum nach Zahlen zum ersten Halbjahr von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Die Aussichten für den Klinikbetreiber seien weiterhin wenig inspirierend, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Kursrückgang seit Jahresbeginn sei dies jedoch bereits in der aktuellen Bewertung der Aktien berücksichtigt./la/das



Datum der Analyse: 03.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.