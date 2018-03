LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat Prudential nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1900 auf 2100 Pence angehoben. Der britische Versicherer habe die Prognosen ergebnisseitig übertroffen und zudem die Abspaltung seines Europa-Geschäfts angekündigt, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rollte zudem die Basis für sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft./ck/ag



Datum der Analyse: 14.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.