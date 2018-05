LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der heftige Kursrutsch nach erwartungsgemäßen Zahlen und einem bestätigten Ausblick erscheine ihm übertrieben, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe es aber verpasst, bezüglich der erforderlichen Diversifizierung des Medienkonzerns klar Stellung zu beziehen. Die Aktie bleibe günstig, es mangele ihr vorerst aber an Kurstreibern./tih/jha/



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.