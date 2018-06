NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ProSiebenSat.1 von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 21 Euro gesenkt. Europäische Fernsehsender beurteile er nun negativ, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wie die Entwicklung in den USA zeige, nähmen die Abonnements für Video-On-Demand (Video auf Nachfrage) und die Verkäufe von Videoinhalten über das Internet (OTT) zu. Dies belaste die Geschäfte mit herkömmlichen TV-Angeboten zu festen Zeiten (lineares Fernsehen) und die Werbeeinnahmen und mache sich inzwischen auch in Europa bemerkbar./ajx/bek



Datum der Analyse: 29.06.2018



