FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum müsse sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen, damit der Medienkonzern seine Jahresziele erreiche, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transparenz im Digitalgeschäft lasse nach. Der Experte senkte seine Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) auf bereinigter Basis./ajx/jha/



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.