NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify vor Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Der niederländische Beleuchtungsspezialist dürfte schwach abgeschnitten haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil reflektierten die vom Unternehmen erhobenen Markterwartungen diese Entwicklung bereits, so dass das Abwärtsrisiko für die Aktien begrenzt sei./la/mis



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.