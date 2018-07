NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Philips-Aktie vor Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Im Blickpunkt stünden die Umsätze und das Auftragswachstum im Segment Diagnostik und Bildgebung, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daneben liege der Fokus auf einem beschleunigten Wachstum im Geschäft mit Gesundheitsprodukten für Konsumenten (Personal Health)./bek/edh



Datum der Analyse: 20.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.