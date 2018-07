NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Overweight" belassen. Der US-Pharmakonzern und sein Partner Eli Lilly hätten positive Phase-III-Studiendaten für ihr Schmerzmittel Tanezumab in der Anwendung gegen Gelenkverschleiß veröffentlicht, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/she



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.