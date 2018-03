FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für PSA auf "Buy" belassen. Der Autokonzern dürfte seine deutsche Tochter Opel bis 2020 in puncto Profitabilität auf Kurs gebracht haben, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte auch dank des vorgestellten Abfindungsprogramms für die deutschen Opel-Mitarbeiter gelingen./edh/ag



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.