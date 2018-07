PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für PSA von 19,00 auf 19,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Wegen des starken Produktmixes und der Erholung der Tochter Opel habe er seine Ergebnisschätzungen für den französischen Autobauer erneut angehoben, doch nun mehrten sich die Signale, dass der Höhepunkt in Kürze erreicht sei, schrieb Analyst Dominic O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der zu starken Ausrichtung auf Europa, bleibe er bei seinem vorsichtigen Anlageurteil./ck/mis



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.