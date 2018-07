NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für PSA von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er sei zunehmend davon überzeugt, dass dem französischen Autobauer eine einschneidende Wende bei den übernommenen Marken Opel und Vauxhall gelingen dürfte, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Studie. Opel-Vauxhall dürfte im ersten Halbjahr einen Gewinn erwirtschaftet haben und könnte sogar freie Barmittel generiert haben. Die Wende bei Opel werde unterschätzt und PSA sei unterbewertet./ck/tih



Datum der Analyse: 02.07.2018



