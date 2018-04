NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Puma-Aktien mit "Underperform" und einem Kursziel von 355 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller habe in den vergangenen Jahren einen großartigen Job gemacht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er befürchte nun aber eine Verlangsamung des Wachstums in einem spätzyklischen Branchenumfeld. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei eher negativ und die Mittelfristziele des Managements ambitioniert./ck/tih



Datum der Analyse: 18.04.2018



