NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Orange nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die guten Resultate des Telekomkonzerns hätten die Markterwartungen einen Tick übertroffen, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem die Entwicklung im französischen Heimatmarkt sei stark gewesen. Konzernchef Stephane Richard habe sich allerdings verhalten zu den kurzfristigen Perspektiven für eine Konsolidierung dieses Marktes geäußert./mis/edh



Datum der Analyse: 27.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.