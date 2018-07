NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orange SA vor Zahlen von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im zweiten Quartal dürfte sich das Wachstum des Telekomkonzerns zunächst einmal verlangsamen, bevor es im dritten wieder anziehen sollte, schrieb Analystin Nawar Cristini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen höherer Kosten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten und einer daher angehobenen Schätzung für die Nettoverschuldung senkte sie ihr Kursziel./ck/tih



Datum der Analyse: 12.07.2018



