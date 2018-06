MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Osram nach einer weiteren Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Günther Hollfelder gab sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zuversichtlich, dass der Lichttechnikkonzern in der Lage sein werde, den Umsatz dank der jüngsten Zukäufe und neuer Kapazitäten im Bereich Opto Semiconductors zu steigern. Auch die Margen dürften wieder leicht zulegen, unter anderem weil Kosten für Produktionsanläufe abnähmen und wegen der Abspaltung des LSS-Geschäfts und Währungseffekten./ajx/ag



Datum der Analyse: 28.06.2018



