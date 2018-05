NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram von 100 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktie nach der jüngsten Gewinnwarnung habe für eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei dem Lichtspezialisten gesorgt, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Zeit dürfte das Unternehmen das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen und der Kurs wieder steigen. Reilly sieht weiterhin überdurchschnittliche Wachstumschancen bei Osram./gl/ag



Datum der Analyse: 11.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.