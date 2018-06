ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Osram nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 38 Euro gesenkt. Die Kappung der Unternehmensziele sei nur zum Teil zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei der Lichttechnik-Spezialist mit Herausforderungen in der Autoindustrie und im Mobilfunkbereich konfrontiert. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen. Die langfristigen Trends, auf die Osram ausgerichtet sei, blieben aber attraktiv. Dazu zähle etwa die LED-Nutzung./mis/ck



Datum der Analyse: 29.06.2018



