NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Osram nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Umsatz des Lichtkonzerns für das vergangene Quartal habe einigermaßen der Konsensschätzung entsprochen, bleibe um Währungseffekte bereinigt aber dahinter zurück, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe der Gewinn je Aktie (EPS) enttäuscht. Auch liege der neue Umsatz- und Ergebnisausblick (Ebitda) unter den Erwartungen./gl/tos



Datum der Analyse: 24.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.