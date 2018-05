NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum oral verabreichten Diabetesmittel Semaglutid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 363 dänischen Kronen belassen. Die Ergebnisse seien überzeugend, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er resümierte eine hohe Wirksamkeit, aber auch vorhandene Nebenwirkungen, die höhere Abbruchraten als bei derzeitigen oralen Behandlungsansätzen nach sich zögen./tih/edh



Datum der Analyse: 29.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.