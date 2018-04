NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 dänischen Kronen belassen. Der europäische Pharmasektor sei angesichts seiner guten Wachstumsaussichten nach wie vor unterbewertet, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Billig zu sein, sei aber nicht genug. Kapadia bevorzugt Aktien mit vielen Kurstreibern, aber relativ geringen Markterwartungen./edh/gl



Datum der Analyse: 11.04.2018



