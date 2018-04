NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Resultate des Insulinherstellers dürften den Konsensschätzungen entsprechen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechne er mit einem bestätigten Ausblick auf 2018. Im zweiten Quartal stünden Studienergebnisse für das oral verabreichte Diabetesmittel Semaglutid im Fokus./ag/edh



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.