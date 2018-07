NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 435 auf 450 dänische Kronen angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel spiegele die erhöhten Schätzungen für den dänischen Pharmakonzern wider, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die um drei Prozent angehobenen Prognosen für 2018 bis 2023 seien Folge der jüngsten Währungsentwicklungen./mf/la



Datum der Analyse: 10.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.