NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Schweizer Pharmakonzern habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Vor allem die Umsätze mit den Medikamenten Cosentyx und Entresto hätten die Erwartungen übertroffen. Zudem sei die Augenheil-Sparte Alcon, die Novartis an die Börsen bringen will, das nunmehr sechste Quartal in Folge gewachsen./ck/mis



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.