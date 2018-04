LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Novartis anlässlich der angekündigten Akquisition von AveXis auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Franken belassen. Mit dem Kauf des US-Unternehmens stärke der Pharmakonzern seine Marktposition in der Gentherapie, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx



Datum der Analyse: 09.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.