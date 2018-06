NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Ankündigung des Börsengangs der Augenheilkunde-Sparte Alcon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Die Nachricht sei vielfach vorausgeahnt worden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den damit einhergehenden Aktienrückkauf über 5 Milliarden US-Dollar hingegen sei weniger erwartet worden. Beide Meldungen dürften die Aktien des Pharmakonzerns antreiben./la/bek



Datum der Analyse: 29.06.2018



