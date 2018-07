NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Der Videostreamingdienst sei gut positioniert, um die eigenen Ziele sowie die Konsensschätzungen für das Abonnentenwachstum im zweiten Quartal zu übertreffen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Netflix sollte seiner Einschätzung nach auf dem heimischen US-Markt mindestens 1,4 Millionen und international 5,5 Millionen Neukunden gewonnen haben./gl/he



Datum der Analyse: 12.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.