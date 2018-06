NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Netflix nach Nutzerumfragen in den USA, Deutschland und Frankreich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Es sei an der Zeit, auch von Euroflix zu sprechen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jedenfalls baue der Streamingdienst hier seine Position und Akzeptanz stark aus. Gleichzeitig bleibe das Geschäft in den USA stark./ag/la



Datum der Analyse: 31.05.2018



