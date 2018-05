HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Aktie der Norma Group nach Zahlen zum ersten Quartal und der Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Wolf von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer habe die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinngrößen übertroffen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats habe überrascht, sollte sich operativ aber nicht auswirken./edh/tih



Datum der Analyse: 30.05.2018



