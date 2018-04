NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Rückversicherer habe mit dem starken ersten Quartal einen guten Grundstein für 2018 gelegt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer ersten Reaktion am Dienstag. Daraus ließen sich für die Branche positive Rückschlüsse ziehen./ag/zb



Datum der Analyse: 24.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.