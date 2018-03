NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Munich Re nach der Berichtssaison der europäischen Rückversicherer für 2017 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die jahrelang fallenden Preise hätten sich seit Anfang 2018 etwas erholt, und kurzfristig dürften die Unternehmensgewinne wieder steigen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Munich Re sollte den für 2020 angestrebten Gewinn von 2,8 Milliarden Euro locker erreichen. Die Munich Re bleibt sein Favorit./gl/ag



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.