NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte für die wichtigsten europäischen Rückversicherer in puncto Naturkatastrophen recht ruhig gewesen sein, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltung sollte auf einem akzeptablen Niveau gelegen haben. Insgesamt geht er von einem soliden Quartal für den Sektor aus und hält an seinem "Top Pick", der Swiss Re, fest./edh/mis



Datum der Analyse: 18.07.2018



