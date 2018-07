NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Morphosys nach Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Novartis für das Wirkstoffprogramm MOR106 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese Zusammenarbeit sei für das deutsche Biotech-Unternehmen positiv, schrieb Analyst Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie bringe 2018 zusätzlichen, bislang noch nicht eingerechneten Umsatz./ajx/bek



Datum der Analyse: 19.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.