NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach Quartalszahlen und einer Ausgabe von ADR-Aktien in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Angesichts der gestiegenen Stammaktienzahl reduziere sich der prognostizierte Verlust je Aktie in den Jahren 2018 bis 2020, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edh



Datum der Analyse: 24.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.