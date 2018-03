NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Microsoft von 110 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Keith Weiss zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie sehr optimistisch für das Cloud-Geschäft des Software-Giganten. Er traut dem Konzern dank des Ausbaus seines Geschäfts mit der Datenwolke und steigender Profitabilität ein operatives Ergebnis von 50 Milliarden Dollar und einen Börsenwert von einer Billion Dollar zu./ag/ck



Datum der Analyse: 26.03.2018



