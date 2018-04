NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 US-Dollar belassen. Sie rechne mit einem soliden Ergebnis und halte Microsoft weiterhin für einen der bestpositionierten Anbieter von Unternehmenssoftware, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies dabei auf die fortschreitende Umstellung auf Cloud-Dienstleistungen und wieder anziehende Unternehmensausgaben für serverbasierte Software./tih/ck



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.