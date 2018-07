NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Michelin vor der Berichtssaison im europäischen Automobilsektor auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Aktien aus dem Autosektor seien zuletzt unter anderem von den Unsicherheiten um den Zollstreit und das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP belastet worden, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalsberichte dürften insgesamt akzeptabel ausfallen, die Kurse aber mehr von den Ausblicken beeinflusst worden. US-Zölle blieben mit Blick auf die zweite Jahreshälfte das größte Gewinnrisiko./tih/la



Datum der Analyse: 12.07.2018



