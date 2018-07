FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Strategie-Update zur Sparte Spezialmaterialien von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pläne - etwa das Flüssigkristallgeschäft auf Profitabilitätssteigerungen statt auf Wachstum auszurichten - seien plausibel, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ob in diesem Bereich eine Trendwende gelinge, müsse sich aber noch zeigen. Hierfür entscheidend sei unter anderem die Entwicklung in China./mis/jsl



Datum der Analyse: 04.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.